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Güncel

Kaldırımda torunuyla yürüyen kadına araba çarptı

Samsun'da kaldırımdayken otomobilin çarptığı kadın öldü, yanındaki torunu ağır yaralandı.

AA28 Aralık 2021 Salı 12:36 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:36
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Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 55 AGT 483 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı'ndaki virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Sürücü otomobille kaldırımdaki Hayriye Soylu (53) ile torunu Ecrin Hira Elzeren'e (7) çarparak kaza yerinden kaçtı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Elzeren'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücünün yakalanması için çalışma sürüyor.

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