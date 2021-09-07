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Kaldırımda yürürken yerdeki kabloya basan çocuk, ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaldırımda yürürken yerdeki kabloya basan çocuk, akıma kapılarak ağır yaralandı. Çocuğun yakınları da olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

AA7 Eylül 2021 Salı 13:26 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 13:26
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Bahçelievler Mahallesi'nde yürütülen yeraltı çalışması sırasında kaldırımda yürüyen Harun Sütatan (13), ucu açık unutulduğu iddia edilen elektrik kablosuna basınca akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Vatandaşlardan Ahmet Tanrıverdi, gazetecilere, çocuğun akıma kapıldığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdiğini belirterek, ucu açık kabloya elektrik verilmiş olmasının tehlike saçtığını söyledi.

Sütatan'ın yakınları da olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

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