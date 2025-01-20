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Kaldırımda yürüyen kadına yumruk attı: Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaldırımda yürüyen kadına yumruk atan şüpheli tutuklandı.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 11:53 - Güncelleme:
Kaldırımda yürüyen kadına yumruk attı: Tutuklandı
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Kartalkaya Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen N.N.A, karşıdan gelen Y.E.Y'nin yumruklu saldırısına uğradı.

İhbar üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Y.E.Y'nin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz edildi.

Tekrar gözaltına alınan zanlı, yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

- OLAY

Kartalkaya Bulvarı'nda 16 Ocak'ta kaldırımda yürüyen N.N.A, Y.E.Y'nin yumruklu saldırısına uğramış, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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