İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3607
  • EURO
    51,0943
  • ALTIN
    6902.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kalıcı barış için tarihi adım! Bakan Fidan'dan ''Gazzelilerle omuz omuza'' mesajı
Güncel

Kalıcı barış için tarihi adım! Bakan Fidan'dan ''Gazzelilerle omuz omuza'' mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşı sona erdirmeyi ve yeniden imarı hedefleyen Barış Kurulu'nun Şartı için Davos'ta düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldıklarını açıkladı. Barış Kurulu'nun Gazze halkı için kalıcı ve kapsayıcı barış adına güçlü bir imkan sunduğunu vurgulayan Bakan Fidan, Barış Kurulu'nun Gazzelilerle omuz omuza çalışacağının da altını çizdi.

AA23 Ocak 2026 Cuma 00:43 - Güncelleme:
Kalıcı barış için tarihi adım! Bakan Fidan'dan ''Gazzelilerle omuz omuza'' mesajı
ABONE OL

Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de savaşı sonlandırmayı ve yeniden imarı hedefleyen Barış Kurulu Şartı'nın Davos'ta düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını anımsattı.

"GAZZE HALKININ ACILARININ GİDERİLMESİ ÖNCELİĞİMİZ"

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kurucu üye olarak yer aldığı Barış Kurulu'nun Gazze halkının uzun süredir maruz kaldığı acıların giderilmesi, insani ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede kalıcı, kapsayıcı bir barışın tesis edilmesi açısından tarihi bir imkan sunduğunu vurguladı.

"GAZZELİLERLE OMUZ OMUZA ÇALIŞILACAK"

Barış Kurulu'nun Gazzelilerle omuz omuza çalışarak Gazze'nin geleceğini şekillendireceğine, bölgenin yeniden ayağa kalkmasına ve barışın kök salmasına güçlü bir katkı sağlayacağına inandıklarının altını çizen Fidan, "Bu inançla Gazzelilerin sesinin duyulduğu, haklarının güvence altına alındığı ve barış içinde yaşayabilecekleri bir geleceğin mümkün olduğuna dair irademizi ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kritik Suriye mesajı! Bakan Fidan: Bölgemiz için mucize niteliğinde

"Türkiye artık kontrol sahibi"

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.