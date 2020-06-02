Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien'la telefonda görüştü

AA 02 Haziran 2020 Salı 07:55 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 07:56

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın ve O'Brien'ın telefon görüşmesinde, Libya ve Suriye'deki güncel gelişmelerin yanı sıra Kovid-19 ile mücadele süreci, terörle mücadele ve son günlerde ABD'de yaşanan protesto gösterileri ele alındı.



Libya'da BM öncülüğünde siyasi çözümün sağlanması ve Berlin süreci dahil bütün ateşkes anlaşmalarını ihlal eden darbeci Hafter'in hukuk dışı saldırılarının durdurulması gerektiğinin ifade edildiği görüşmede, Suriye'de siyasi çözümü sağlamak adına, anayasa çalışmalarının hızlandırılması ve İdlib'de sağlanan ateşkesin sürdürülmesi yönündeki ortak görüş yinelendi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele sürecindeki deneyiminin paylaşıldığı görüşmede, salgına ilişkin sağlık alanında iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kalındı.



Görüşmede, siyahi bir Amerikan vatandaşının polis tarafından öldürülmesi sonrası yaşanan hadiseler, ırkçılık ve vandalizm konuları da ele alındı.