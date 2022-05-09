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Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüştü. Türkiye ve BM'nin insani krizlerin önlenmesinde yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmesi hususunda mutabık kalındı.

IHA9 Mayıs 2022 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Ukrayna'daki insani durum ve yardım konuları ele alındı. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye'den temsilcilerin yer alması beklenen "Ukrayna İnsani Temas Grubu"nun kurulması planına ilişkin detaylar da değerlendirildi. Ukrayna'da çatışma bölgelerinde insani koridorların açılması ve sivillerin tahliyeleri konusunda Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasinin önemine vurgu yapıldı. Mariupol'de gerçekleşen tahliyelerden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Ukrayna'da mevcut insani krizin sonlandırılması için ateşkes sağlanmasının ve müzakere sürecinde ilerleme katedilmesinin elzem olduğu ifade edildi. Türkiye'nin İnsani Temas Grubu'nun tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek vermeye hazır olduğu belirtildi.

Türkiye ve BM'nin insani krizlerin önlenmesinde yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmesi hususunda mutabık kalındı.

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  • İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths
  • Ukrayna

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