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Kalın- Jeffrey görüşmesi: Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'le yaptığı görüşmede, İdlib'de mevcut durum değerlendirilerek, rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:50 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 15:50
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'le yaptığı görüşmede, İdlib'de mevcut durum değerlendirilerek, rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede, Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara iletildi.

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