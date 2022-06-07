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Kalın, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stıan Jenssen ile görüştü. NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın terör konusundaki değer ve ilkelerine bağlı kalması gerektiğine işaret edildi.

AA7 Haziran 2022 Salı 16:23 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye'nin NATO'ya katkıları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuru süreçleri ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin geçmişte ve halihazırda NATO'ya sağladığı katkıların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin NATO'daki rolünün önemine vurgu yapıldı.

Haziran ayı sonunda yapılacak Madrid Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan strateji konsepti ile ilgili görüşlerin dile getirildiği görüşmede, NATO'nun ortak güvenlik tehditlerine karşı uyum, birlik ve dayanışma içerisinde olmasının küresel barış ortamına katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın terör konusundaki değer ve ilkelerine bağlı kalması gerektiğine işaret edilen görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olma niyetleri bağlamında, terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceğinin altı çizildi.

Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin giderilmesinin elzem olduğu vurgulanan görüşmede, NATO'nun kolektif güvenlik konsepti bağlamında Türkiye'ye yönelik tehditlerin tüm İttifaka yönelik tehditler olduğu belirtildi. Ayırım yapmaksızın terörün her türüne karşı tavizsiz bir tutum sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çabalarının Türkiye tarafından takdirle karşılandığının aktarıldığı görüşmede, Ukrayna savaşının küresel etkilerinin devam ettiği bir dönemde İttifakın öneminin bir kez daha ortaya çıktığına vurgu yapıldı. Görüşmede, savaşın sona erdirilmesi ve gıda güvenliği konusunda atılan adımlar değerlendirildi.

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal
  • NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stıan Jenssen

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