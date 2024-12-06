Ed-Dehil, Ankara Valisi Vasip Şahin'in daveti üzerine 26-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini, AA muhabirine değerlendirdi.

Ankara'nın ardından İstanbul ve Konya'yı da ziyaret eden Ed-Dehil, Irak ve Türkiye ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

İki ülke arasında tarihi, kültürel, coğrafi bir bağ olduğunu ve bunun yansımalarını Irak ve özellikle Musul'da göründüğünü vurgulayan

Ed-Dehil, Musul'un kalkınmasında Türk şirketlerinin yer almasından memnuniyetini dile getirdi.

- İKİ ÜLKE LİDERLERİNİN ZİYARETLERİ İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında Irak'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin eylül ayındaki Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini söyleyen Ed-Dehli, iki ülke arasında ticaretin de giderek arttığını kaydetti.

Irak'ta Türk şirket sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Ed-Dehil, özellikle Musul'un kalkınmasında Türk şirketlerinin önemli emek ve katkı sağladığını bildirdi.

Musul'da sağlık ve diğer alanlarının gelişmesinde Türkiye'nin etkisinin giderek arttığını anlatan Ed-Dehil, Uluslararası Musul Havaalanı, İbn-i Sina Hastanesi ve birçok projeleri Türk şirketlerinin yürüttüğünü belirtti.

- "MUSUL'UN KALKINMASINDA TÜRKİYE'NİN DAHA ÇOK ROLÜ OLSUN İSTİYORUZ"

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014-2018 arası Musul'un kontrolünü ele geçirdiği sırada kentte büyük yıkımlar yaptığını hatırlatan Ed-Dehil, yaklaşık 6 yıldan beri bölgede aralıksız imar ve kalkınma projeleri yapıldığını söyledi.

Bu kalkınma ve imar çalışmalarında en çok Türk şirketlerini görmek istediklerini tekrarlayan Ed-Dehil, "Musul'un kalkınmasında, Türkiye'nin daha çok rolü olsun istiyoruz" dedi.

- "TÜRKİYE'NİN SANAYİ VE TARIM TECRÜBELERİNDEN FAYDALANILMALI"

Türkiye'deki üretici firmaların benzerlerinin Musul'da da olmasını istediklerini dile getiren Ed-Dehil, Musul'da Türk girişimcilerinin artmasıyla bunun bölgedeki işsizliğe de çözüm olacağını kaydetti.

Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, "Türkiye'nin sanayi ve tarım tecrübelerinden faydalanılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Musul'da özel sektörün geliştirilmesini planladıklarını anlatan Ed-Dehil, Türkiye'nin özelleştirme konusundaki tecrübelerinin Irak ve Musul'a aktarılmasını talep etti.

"Musul ile Türk kentlerini kardeş şehir yapmak istiyoruz" diyen Vali Ed-Dehli, daha önce Irak'ın farklı kentleri ile Türk kentlerinin kardeş şehir yapılmasının olumlu yansımalarının görüldüğünü anlatarak, başka şehirleri de Türk kentleri ile kardeş şehir yapmak istediklerini dile getirdi.