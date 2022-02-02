İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kalleş saldırı karşılıksız kalmadı! Terör örgütü YPG/PKK mevzilerine bomba yağdırdılar!
Güncel

Kalleş saldırı karşılıksız kalmadı! Terör örgütü YPG/PKK mevzilerine bomba yağdırdılar!

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine füze saldırıları düzenleyen terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri hedef aldı.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 21:24 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 21:24
ABONE OL

SMO'ya bağlı 2. Kolordu birlikleri, Fırat Kalkanı Harekatı sahasındaki Bab ilçe merkezine akşam saatlerinde roket saldırısı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristlerin mevzilerini bombalayarak karşılık verdi.

Bab ilçe merkezinin batısında yer alan Şeale, Neyrabiye ve Tel Anep bölgelerindeki YPG/PKK mevzileri, SMO unsurlarınca roket atışlarıyla bombalandı.

Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgüt saflarında çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın akşam saatlerinde Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda 9 sivil yaşamını yitirmiş, 30 sivil yaralanmıştı.

  • Suriye Milli Ordusu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.