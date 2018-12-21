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Kalp krizi geçiren er toprağa verildi

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yaptığı sırada kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hava piyade er Aykut Şengün (24), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Şengün için merkez Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Şengün'ün naaşı Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazenin götürülüşü sırasında silah arkadaşları Şengün'ün fotoğrafını taşıdı.

Cenaze törenine, Şengün'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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