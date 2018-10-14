Batman’da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Batman’ın Sason İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Hadidi, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Sason İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Hadidi (43) evinde kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Hadidi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 ay önce ilçeye tayin olduğu öğrenilen Hadidi’nin cenazesi, götürüldüğü memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.
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