Batman’da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Sason İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Hadidi (43) evinde kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Hadidi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 ay önce ilçeye tayin olduğu öğrenilen Hadidi’nin cenazesi, götürüldüğü memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.