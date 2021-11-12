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Kalp krizi geçiren Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye sınırında, Hatay'a yakın üs bölgesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen (21), memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

DHA12 Kasım 2021 Cuma 14:40 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 14:40
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Suriye'de, Hatay'a yakın üs bölgesinde görev yapan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen, 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Esen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti oldu. Bekar olduğu öğrenilen Esen memleketi için Mersin'in Tarsus ilçesinde tören düzenlendi.

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine milletvekilleri, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, belediye başkanları, TSK mensupları ile kent protokolü katıldı. Celal Esen, törenin ardından baba ocağı olan İncirlikuyu'da toprağa verildi.

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