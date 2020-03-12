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Kalpazanlara yönelik operasyon: 7 tutuklama

Denizli'de polis tarafından kalpazanlara yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen ve 7'sinin tutuklandığı şahısların bastıkları binlerce sahte Avusturya Doları ve İsviçre Franglarını alışverişlerde piyasaya sürdükleri tespit edildi.

IHA12 Mart 2020 Perşembe 17:44 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 17:44
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Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Aldıkları ihbarlar üzerine harekete geçen KOM ekipleri matbaa olarak faaliyetlerini gösteren 2 ayrı iş yerinde, sahte para basarak yasa dışı yollardan aracı şahıslar vasıtasıyla paraların alışveriş esnasında parça parça piyasaya sürüldüğü ve bu yolla haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Yapılan tespitler üzerine KOM ekipleri çok sayıda polisin görev aldığı operasyonla 2 iş yeri ve 8 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 11 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise bin 239 adet 50’lik ve 100’lük banknotlar halinde sahte Avustralya doları, bin 739 adet 100’lük banknotlar halinde sahte İsviçre Frangı, ve 2 adet sahte para basmak için kullanılan yazıcı, tarayıcı özelliği bulunan cihaz ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ŞAHISLARDAN 3’NÜN ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyonda gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 şahıstan 7’si tutuklandı. Şüpheli şahıslardan ayrıca 1’inin yağma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, 1’inin izinsiz kenevir ekmek suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı 1 başka zanlının da uyuşturucu madde ticareti yapmak, dolandırıcılık, parada sahtecilik suçundan toplam 6 yıl hapis cezası ile arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

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