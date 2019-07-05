Kalpazanların FETÖ taktiği işe yaramadı

İzmir merkezli İstanbul ve Manisa'da piyasaya sahte para sürmek isteyen şüphelilere yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinden 65 bin 400 lira sahte para ele geçirildi. İzmir'e sahte para getiren, Sahte Para Basmak-Kalpazanlık, Parada Sahtecilik, Resmi Belgede Sahtecilik, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis ve 20 bin lira para cezası ile aranan , şıh -hacı lakabıyla tanınan M.Z.N.'nin, diğer şüpheliler ile silahlı terör örgütü FETÖ üyeleri gibi sahte para dağıtacak kişilerle iletişime geçeceği zaman ankesörlü telefonları kullandığı, cep telefonu kullanmadığı, polis ekipleri tarafından belirlenince operasyon başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takibi yapılan çalışmalar neticesinde, şıh hacı lakaplı M.Z.N.'nin irtibatta olduğu kişilerle piyasaya sahte para sürmek istediği tespit etti. Şüpheli M.Z.N. İstanbul'a giderken, Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, özel bir ekip kurup şüpheliyi takibe başladı ve arkasından İstanbul'a gitti. M.Z.N. iletişime geçerken hiç cep telefonu kullanmadığı belirlenirken şüphelinin silahlı terör örgütü FETÖ gibi iletişime geçeceği zaman ankesörlü telefonları kullandığı saptandı. İzmir Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, M.Z.N.'nin kullandığı ankesörlü telefonların adresini belirleyerek elebaşının adresini belirledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından 33 şüpheli hakkında alınan yakalama ve arama kararının ardından harekete geçen Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, İzmir merkezli İstanbul ve Manisa'da toplam eş zamanlı operasyon sonucu 34 adreste arama yapıtı. Arama yapılan adreslerden sahte paranın dağıtıldığı yer olan şüpheli M.Y’ nin İzmir Karabağlar ilçesindeki ikametinde yapılan aramada, ikametin banyo kapısının kapı kasası ile duvar arasında bulunan pervazın altındaki boşlukta zulalanmış halde 200 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında toplamda 65 bin 400 lira sahte paraya ve 1 adet kurusıkı silaha el konuldu. Ayrıca operasyon kapsamında İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul'da teknik ve fiziki takibi yapılan, İstanbul’dan İzmir'e sahte para getiren, Sahte Para Basmak-Kalpazanlık, Parada Sahtecilik, Resmi Belgede Sahtecilik, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis ve 20 bin lira para cezası ile aranan , şıh -hacı lakabıyla tanınan M.Z.N ile birlikte şüpheli M.Z.N’ den aldığı sahte paraları piyasaya süren 29 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte para alışverişinde aracı olarak kullanılan R.K isimli şüphelinin 13 yaşındaki oğlu suça sürüklenen çocuk Ç.D.K yakalanarak ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri 14 şahıs Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken , mahkemeye sevk edilen aralarında M.Z.N.'nin de bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.