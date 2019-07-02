Kalplere robotik dokunuş 

Ameliyatlarda robotik cerrahinin yaygınlaşması ile hastalar operasyonları daha az kesiyle atlatabiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü’nden Robotik Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İhsan Bakır, robotik cerrahi ile hastanın hızlı iyileşme, kozmetik kaygılar, yatış sürecinin kısalması gibi pek çok avantajı olduğunu belirterek, “Ameliyatta 20 kat büyütmeyle üç boyutlu görüntü elde ediyoruz, hata yapma riski azalıyor. En önemlisi de psikolojik etkisi, hasta ameliyatı unutuyor” dedi. Robotik kalp cerrahisi mitral kapak tamiri ve değişimi, triküspit kapağın tamiri ve değişimi, doğuştan kalp deliği olarak bilinen ASD’nin tedavisinde deliğinin kapatılması ile kalpteki tümörlerin çıkarılması için çok rahat kullanılabiliyor.

ALERJİYE DİKKAT

Prof. Dr. Bakır şöyle devam etti; “Robotik cerrahi, kalbi durdurmadan tek damara bypass yapabilme şansı bile veriyor. Birden fazla damara robotla bypass yapmak halen riskli.

Erişkinlerde veya 40 kilonun üzerindeki çocuklarda ASD’yi robotla kapatabiliyoruz. Uygun vakalarda da yine doğuştan kalp deliği olarak bilinen VSD için de kullanılabilir. Çocuk sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsa, nefes darlığı çarpıntı, sık astım alerji atakları varsa mutlaka kalp hastalıkları açısından da değerlendirilmeli. Çoğu zaman astım-alerji sanılarak bu çocuklar gözden kaçıyor ve gereksiz yere yıllarca ilaç kullanıyor.”

UYGULAMA KİMLER İÇİN UYGUN DEĞİL

Prof. Dr. İhsan Bakır, her kalp hastasına robotik cerrahinin uygun olmayabileceğinin altını çizerek “By-pass’da tek damara robotik cerrahi yapılabiliyor ama diğer damarlara eğer gerekiyorsa ya açık cerrahi ya da eşzamanlı hibrit girişim dediğimiz bir veya iki damara robotik bypass, diğer iki damara stent işlemi uygulayabiliyoruz. Aynı anda 5 damarına müdahale edilmesi gereken bir hastada da robotik cerrahi doğru bir seçenek değil. Ayrıca daha önceden geçirilmiş bir akciğer hastalığı, akciğerin bulunduğu göğüs boşluğunda yapışıklıklar veya kalp zarında yapışıklıklar varsa, robotik cerrahi uygulanmamalı. 40 kilonun altındaki çocuklarda da robotik cerrahi kullanılmaz.”