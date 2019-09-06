‘Kalp’te çığır açan ameliyat

KKTC’de yaşayan 44 yaşındaki iki çocuk babası Ahmet Kaslı, 24 yıl öncesinde lenfoma nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü. Ardından kalp fonksiyonlarında önemli bozulmalar gerçekleşti ve uzmanlar, kalbine pil takılması gerektiğini belirti. İşlem farklı merkezlerde üç kez dendi ancak hastanın damar tıkanıklığı ve ana damarlar pıhtı nedeniyle kapalı olduğundan tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. Kaslı, şifayı Türkiye’de buldu. KKTC’de kendisini takip eden doktorun görüş aldığı Ankara Üniversitesi doktorları Doç. Dr. Serkan Durdu ve Doç. Dr. Başar Candemir başkanlığındaki ekip tarafından tedaviye alındı.

LİTERATÜRE GİRDİ

Doç. Dr. Durdu, göğüs kafesi açılmadan, kalp ve damar cerrahisinde, sağ taraftan memenin etrafından 3 santimetrelik kesi açılarak uygulanan minimal invaziv (küçük kesi) yöntemiyle önemli bir operasyona imza attıklarını söyledi. Ameliyatın 3 saat sürdüğünü anlatan Doç. Dr. Candemir ise “Minimal invaziv yöntemle çalışan kalpte, kalp içine kalp pili yerleştirilmesi, dünyadaki ilk operasyon. Tamamen standart dışı olan ve dünyada ilk kez yapılan yöntemle, üç boşluklu bir kalp pilini hastaya yerleştirdik. Hem tıp literatürü hem ülkemiz hem de Türk hekimlerinin başarısı açısından oldukça güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.