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‘Kalp’te çığır açan ameliyat

Türk hekimleri, farklı merkezlerde pıhtıya ve tıkanmaya bağlı ana damarların kapalı olması nedeniyle kalp pili uygulaması yapılamayan KKTC’li hastayı dünyada ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuşturdu.

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KKTC’de yaşayan 44 yaşındaki iki çocuk babası Ahmet Kaslı, 24 yıl öncesinde lenfoma nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü. Ardından kalp fonksiyonlarında önemli bozulmalar gerçekleşti ve uzmanlar, kalbine pil takılması gerektiğini belirti. İşlem farklı merkezlerde üç kez dendi ancak hastanın damar tıkanıklığı ve ana damarlar pıhtı nedeniyle kapalı olduğundan tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. Kaslı, şifayı Türkiye’de buldu. KKTC’de kendisini takip eden doktorun görüş aldığı Ankara Üniversitesi doktorları Doç. Dr. Serkan Durdu ve Doç. Dr. Başar Candemir başkanlığındaki ekip tarafından tedaviye alındı. 

LİTERATÜRE GİRDİ 

  Doç. Dr. Durdu, göğüs kafesi açılmadan, kalp ve damar cerrahisinde, sağ taraftan memenin etrafından 3 santimetrelik kesi açılarak uygulanan minimal invaziv (küçük kesi) yöntemiyle önemli bir operasyona imza attıklarını söyledi. Ameliyatın 3 saat sürdüğünü anlatan Doç. Dr. Candemir ise “Minimal invaziv yöntemle çalışan kalpte, kalp içine kalp pili yerleştirilmesi, dünyadaki ilk operasyon. Tamamen standart dışı olan ve dünyada ilk kez yapılan yöntemle, üç boşluklu bir kalp pilini hastaya yerleştirdik. Hem tıp literatürü hem ülkemiz hem de Türk hekimlerinin başarısı açısından oldukça güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.    

Zayıflama hapları ölümcül akciğer tansiyonu sebebi  

Doç. Dr. Nesrin Öcal, yüksek tansiyon denildiğinde akla ilk gelen tablonun kalpten çıkan ana atardamardan tüm vücuda yayılan damarlardaki kan basıncının arttığı hipertansiyon olduğunu söyledi. Tansiyon aletleriyle basitçe tespit edilen bu durumun kalbin sol yarımıyla ilgili bir hipertansiyon olduğunu aktaran Doç. Dr. Öcal, kalpten çıkan diğer bir önemli atardamarın ise kan taşıyan ana akciğer atardamarı (pulmoner arter) olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Öcal, akciğer tansiyonunun tedavi edilmediği takdirde 2.5-3 yıl içinde ölümle sonuçlandığını belirterek, “Amfetamin, kokain gibi narkotik maddeler ve son yıllarda bilinçsizce kullanımı artan zayıflama haplar tansiyonu tetikliyor” dedi.

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