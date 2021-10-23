Kama... Vertigo... Temora... Erguvan... İşte film gibi MİT operasyonları

Akşam Gazetesi 23 Ekim 2021 Cumartesi 11:06 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 11:06

Milli İstihbarat Teşkilatı, MOSSAD'ın 15 kişilik casusluk şebekesini önceki gün çökertti. Ancak bu ilk değil. Teşkilat son 6 yıl içinde 20'ye yakın kritik operasyona imza attı; yurtiçinde ve sınır ötesinde istihbarat servislerini, teröristleri, devlet sırlarını satanları yakalayarak adalete teslim etti.

MİT, önceki gün MOSSAD'ın Türkiye'deki 15 kişilik casusluk şebekesini çökerterek başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail istihbarat servisi MOSSAD ajanlarının farklı illerde Türkiye aleyhinde çalışmalar yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine, MİT ekipleri düğmeye bastı. Uzun süren sıkı takiplerin ardından 4 ilde 15 MOSSAD ajanı gözaltına alındı. Ajan M.A.S., Türkiye'de okuyan Filistinli öğrenciler ve bazı STK'lar hakkında bilgileri para karşılığı MOSSAD'a gönderdiğini itiraf etti.

6 YILDA 20 OPERASYON

Terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı içeride ve dışarıda önemli başarılar elde eden MİT, yabancı ülkelerin istihbarat servislerinin faaliyetlerini engellemek için de kritik operasyonlar gerçekleştiriyor. Türkiye'nin milli savunma alanında geliştirdiği silah, mühimmat ve savunma sistemlerinin başarısı yabancı istihbarat servislerinin de faaliyetlerini artırmasına yol açtı. AKŞAM'ın açık kaynaklardan yapılan derlemede MİT, son 6 yılda 20'ye yakın kritik operasyon gerçekleştirdi. Bunlardan bazıları şöyle:

KAMA OPERASYONU: Çeçen kökenli Abdulvahid kod adlı Vahid Edelgiriev'in 2015'te İstanbul'da öldürülmesi kapsamında suikast hazırlık ekibinde yer aldıkları tespit edilen casuslar Nisan 2016'da yakalandı. Bu kişiler, Rus mahkemesince hapis cezasına çarptırılan Kırım Talar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov ile 2017'de takas edildi.

GÜMÜŞ OPERASYONU: Türkiye'de yaşayan Çeçen kökenli bir ajana suikast düzenlenmesi için R. Kadirov şebekesi tarafından Çeçen kökenli Rus vatandaşı Makharbi İsaev ve ona silah temininde yardım eden kişiler yakalandı.

AYI OPERASYONU: İstanbul'da Rus ve Çeçenistan yönetimi muhalifi Çeçen unsurlara yönelik eylem arayışında oldukları tespit edilen Rus vatandaşlarına yönelik 8 Ekim'de İstanbul ve Antalya'da eş- zamanlı operasyon yapıldı. 4 Rus, 1 Ukrayna, 1 Özbekistan vatandaşı toplam 6 kişi yakalandı.

TORNİSTAN OPERASYONU: İran istihbaratının talimatıyla 2015'te İran kolluk kuvvetlerinde binbaşı rütbesiyle görevli helikopter pilotu Ahmad Reza Khosravi'yi Van'dan İran'a kaçırmak üzere Türkiye'ye seyahat eden iki kişi yakalandı.

VORTEKS OPERASYONU: İran istihbaratının talimatıyla, Van'da sığınmacı olarak ikamet eden taarruz Helikopteri Pilotu Yarbay Mehrdad Abdarbashi'yi İran'a kaçırmak üzere evine gelen iki İran ajanı ile olayla bağlantılı 6 kişi, 24 Eylül'de suçüstü yakalandı.

Van'da sığınmacı olarak yaşayan taarruz helikopteri pilotu Yarbay Mehrdad Abdarbashi'yi kaçırmak isteyen ajanlar 24 Eylül'de MİT tarafından yakalandı.

VERTİGO OPERASYONU: İran istihbaratının talimatı ve uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Naji Sharifizindashti'nin organizasyonuyla İran/Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi İsveç oluşumunun başında yer alan İsveç vatandaşı Hahib Chaab'ın, İran'a kaçırılması olayında yer alan 11 kişi 2020'de tutuklandı.

PENÇE OPERASYONU: İran istihbaratının talimatı ve uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Naji Sharifizindashti'nin organize ettiği, rejim muhalifi Masoud Molavi Vardanjani cinayetiyle bağlantılı başta tetikçi Abduvahhab Koçak olmak üzere 12 kişi 2019'da tutuklandı.

DİVAN OPERASYONU: İran istihbaratı ile doğrudan irtibatlı 33 kişi Hakkari Yüksekova'da "casusluk" suçlamasıyla 2019'da tutuklandı.

MUTENİ OPERASYONU: MOSSAD ajanı Ahmad Zaid'in, Filistin ve Suriye uyruklu 15 kişiyi istihbari faaliyetlerde kullandığı tespit edildi. MOSSAD'ın kaynaklarına para transfer eden ve Türkiye'ye yönelik bilgi toplayan kişiler yakalandı.

TEMORA OPERASYONU: Dahlan Grubu ve BAE İstihbarat Servisi tarafından Türkiye'deki El Fetih ve Hamas mensupları ve faaliyetleri hakkında bilgi derlemesi amacıyla Türkiye'ye gönderilen Samer S.R. Shaban ve ona yardımcı olmak amacıyla Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan, Filistin Genel Muhaberatından emekli Tuğgeneral Zaki Y. M. Hasan yakalandı.

HANÇER OPERASYONU: Reyhanlı patlamasını organize eden ekip arasında yer alan ve hakkında 'Kırmızı bülten' ile yakalama kararı bulunan firari Yusuf Nazik, düzenlenen sınır ötesi operasyonla 2018'de Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

SINIRDA CASUS AVI: Suriye istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de yaşayan Suriyeli muhalif Avukat Musa Amhan'ı Ocak 2013'te yakalayarak kaçırdı. Eşgüdümlü operasyon neticesinde Amhan, kurtarıldı. Suriyeli istihbaratçı ve suç ortakları tutuklandı. Bu süreç "Sınırda casus avı" olarak da medyada yer aldı.

CEMAL KAŞIKÇI VAKASI: Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi, MİT tarafından tespit edildi. Cinayeti düzenleyen ekip ifşa edildi.

KARTAL OPERASYONU: BAE istihbarat servisi tarafından Müslüman Kardeşler hakkında istihbarat toplamak için Dubai'den İstanbul'a gönderilen, Ürdün asıllı Filistin vatandaşı Mahmoud Ayesh Alastal, faaliyetleri tespit edilerek tutuklandı.

DEVLETİN SIRLARINI SATARKEN YAKALANDI

ERGUVAN OPERASYONU: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi'nin, milli silah "MPT-76 ve MP-5"e ilişkin gizli bilgileri satma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Tanrıverdi suçüstü yakalandı.

BOĞAZİÇİ OPERASYONU: BOTAŞ'ın Rusya, İran ve Azerbaycan'dan ithal ettiği doğalgaz miktarına yönelik gizli bilgileri Gazprom yetkililerine aktardığı tespit edilen Bosphorus Gaz firması Genel Müdür Yardımcısı Emel Öztüre ve Serkan Özbilgin'in BOTAŞ personeli Gürcan Öz ile temas kurduğu ve bu bilgileri Gürcan Öz vasıtasıyla temin ettiği tespit edildi. Emel Öztürk, Serkan Özbilgin ve Gürcan Öz 2020'de gözaltına alındı. Bu kişilerin tutuksuz yargılamalarına devam ediliyor.

BULAŞIK OPERASYONU: Savunma sanayii alanında yürütülen faaliyetlere ilişkin devletin gizli kalması gereken bilgilerini özel firmalara aktardığı tespit edilen Deniz Kuvvetleri personeli Murat Ali Çömez ve Savunma Sanayii Başkanlığı personeli Yusuf Hakan Özbilgin ile özel sektör çalışanlarından Emre Özlük deşifre oldu. Ocak 2021'deki operasyonlarda 2 kişi hakkında siyasal veya askeri casusluk suçlamasıyla iddianame hazırlandı.