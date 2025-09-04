ABD'nin New York şehrinde gözaltında baygın halde bulunan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Musa Çetin'in dosyasını, New York ve New Jersey'de yüzlerce ağır ceza ve hafif suç davasında savunma tecrübesi bulunan, polis soruşturmaları ve ceza yargılamalarındaki deneyimiyle öne çıkan Gloria C. Keum üstlenmişti. Avukat Keum, daha izin verilmeyen Çetin'in hücredeki kamera kayıtlarını savcılıktan alınan özel izinle inceledi. İncelemeye, Çetin'in avukatı Keum, Ali Rıza Doğan, Musa Çetin'in akrabası, New York City Toplum İşleri Birimi Başdanışmanı Fred Kreizman ve New York Polis Teşkilatı Müslüman Toplum İlişkileri Birimi'nden Kıdemli Danışman Dedektif Mohamed Amen katıldı. İncelemenin ardından düzenlenen basın toplantısında Musa Çetin'in yaşamına son verdiği belirtildi. Görüntülerde Çetin'in ceketini kullanarak intihar ettiği görüldüğü kaydedildi. Polislerin durumu fark ettiklerinde elektroşok cihazıyla müdahale ettikleri aktarıldı.
"MUSA ARKADAŞIMIZ HAKSIZ YERE GÖZALTINA ALINDI"
Musa Çetin'in yakın arkadaşı Kerem Nuhoğlu ise İHA'ya yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi. Nuhoğlu, "Musa Çetin'in yakın arkadaşlarındandım. Kendisini de çok severdim. Buradan ailesine tekrardan başsağlığını diliyorum. Hepimiz çok üzgünüz bu konu hakkında. Arkadaşımızın ölümü üzerinden yaklaşık 4 gün geçti. Biz bu 4 gün boyunca olayın aydınlatılması için elimizden gelen çabayı verdik. Görüntüleri istedik. Arkadaşımızın kendine zarar verdiğine asla inanmadık. Hala da inanamıyorum. Çünkü Musa çok hayatı seven bir insandı. Neşeliydi. Etrafındakilere şaka yapardı. Enerjisi boldu. Sabahın onunda kimsenin enerjisi yokken bile Musa etrafa enerji saçan bir insandı. Hayat doluydu. Bizler asla arkadaşımızın kendi intihar edebileceğine inanmadık" dedi.
Görüntüleri izleyen kişilerden aktarılan bilgilere değinen Nuhoğlu, "Bugün Belediye Başkan Danışmanlarından Mohamed Amen geldi, Müslüman topluluk lideri Fred Bey geldi ve videoyu izleyen birkaç kişi daha. Bize dediler ki arkadaşınız hücreye girdikten sonra polise birkaç şey söylüyor, videoda ses yokmuş. Polis de ona 'ben bir şey yapamam, şimdilik buradasın' dedikten sonra sinirlenmiş, duvarlara vurmuş, şınav çekmiş. Bunun sonucunda üzerindekini boynuna geçirerek kendini demirlere asmış dediler. Ben şu an bunu söylerken bile buna inanamıyorum. Çünkü Musa gerçekten böyle bir şey yapacak bir insan değildi" ifadelerini kullandı.
Nuhoğlu, Musa Çetin'in gözaltına alınma sürecinde hata olduğunu vurgulayarak, "Musa, Bu psikolojiye girecek bir insan değildi. Neşeliydi. Ben burada bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Bunlardan birincisi Musa, benim çok yakın arkadaşım ve bana her gün konuştuğumuz için biliyorum. Çarşamba günü bir polisin yakalama kararı olduğuna dair rutin kontrollerde durdurmuş. Mahkemeyi kaçırdığı için hakkındaki sistemde arandığı gözüküyormuş. Ancak Cuma günü mahkemeye gittiğinde Musa'nın aranması olmadığı söylenmiş" ifadelerini kullandı.
Nuhoğlu, hücrede yaşanan ihmale de dikkat çekerek, "Videoyu izleyenler 10-12 dakika boyunca kendini astıktan sonra hareket ettiğini, bacaklarının hareket ettiğini söylüyorlar. Bu hücre ABD'de eğer siz sağlıklı bir şekilde gözaltına alınırsanız, gözaltı süreniz bitip salınana kadar ABD polisi sizin sağlığınızdan sorumlu. En ufak bir kafanızı çarpsanız, en ufak bir yerinizde bir şey olsa sizi hastaneye götürmek zorundalar. Sizin sağlığınızdan sorumlular. Musa hücresinde 10-12 dakika boyunca nefessiz bir şekilde can çekişirken polis ne yapıyordu? Ben bunların gerçekten aydınlatılmasını istiyorum" açıklamasını yaptı.
"Musa arkadaşımız asla böyle bir şey yapacak bir çocuk değildi" diyen Nuhoğlu, "Daha iki gün önce saçlarını kestirdi, kendine yeni kıyafetler aldı. Hayalleri, hedefleri olan bir çocuktu. Asla kendi canına kıyıp intihar edecek değildi. Biz asla buna inanmıyoruz" dedi.
CENAZE AĞRI'YA GÖNDERİLECEK
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Musa Çetin'in cenazesi New Jersey'de bulunan Bergen Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından önce İstanbul'a daha sonra memleketi Ağrı'ya gönderilecek.