ABD'nin New York şehrinde gözaltında baygın halde bulunan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Musa Çetin'in dosyasını, New York ve New Jersey'de yüzlerce ağır ceza ve hafif suç davasında savunma tecrübesi bulunan, polis soruşturmaları ve ceza yargılamalarındaki deneyimiyle öne çıkan Gloria C. Keum üstlenmişti. Avukat Keum, daha izin verilmeyen Çetin'in hücredeki kamera kayıtlarını savcılıktan alınan özel izinle inceledi. İncelemeye, Çetin'in avukatı Keum, Ali Rıza Doğan, Musa Çetin'in akrabası, New York City Toplum İşleri Birimi Başdanışmanı Fred Kreizman ve New York Polis Teşkilatı Müslüman Toplum İlişkileri Birimi'nden Kıdemli Danışman Dedektif Mohamed Amen katıldı. İncelemenin ardından düzenlenen basın toplantısında Musa Çetin'in yaşamına son verdiği belirtildi. Görüntülerde Çetin'in ceketini kullanarak intihar ettiği görüldüğü kaydedildi. Polislerin durumu fark ettiklerinde elektroşok cihazıyla müdahale ettikleri aktarıldı.

"MUSA ARKADAŞIMIZ HAKSIZ YERE GÖZALTINA ALINDI"

Musa Çetin'in yakın arkadaşı Kerem Nuhoğlu ise İHA'ya yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi. Nuhoğlu, "Musa Çetin'in yakın arkadaşlarındandım. Kendisini de çok severdim. Buradan ailesine tekrardan başsağlığını diliyorum. Hepimiz çok üzgünüz bu konu hakkında. Arkadaşımızın ölümü üzerinden yaklaşık 4 gün geçti. Biz bu 4 gün boyunca olayın aydınlatılması için elimizden gelen çabayı verdik. Görüntüleri istedik. Arkadaşımızın kendine zarar verdiğine asla inanmadık. Hala da inanamıyorum. Çünkü Musa çok hayatı seven bir insandı. Neşeliydi. Etrafındakilere şaka yapardı. Enerjisi boldu. Sabahın onunda kimsenin enerjisi yokken bile Musa etrafa enerji saçan bir insandı. Hayat doluydu. Bizler asla arkadaşımızın kendi intihar edebileceğine inanmadık" dedi.

Görüntüleri izleyen kişilerden aktarılan bilgilere değinen Nuhoğlu, "Bugün Belediye Başkan Danışmanlarından Mohamed Amen geldi, Müslüman topluluk lideri Fred Bey geldi ve videoyu izleyen birkaç kişi daha. Bize dediler ki arkadaşınız hücreye girdikten sonra polise birkaç şey söylüyor, videoda ses yokmuş. Polis de ona 'ben bir şey yapamam, şimdilik buradasın' dedikten sonra sinirlenmiş, duvarlara vurmuş, şınav çekmiş. Bunun sonucunda üzerindekini boynuna geçirerek kendini demirlere asmış dediler. Ben şu an bunu söylerken bile buna inanamıyorum. Çünkü Musa gerçekten böyle bir şey yapacak bir insan değildi" ifadelerini kullandı.

Nuhoğlu, Musa Çetin'in gözaltına alınma sürecinde hata olduğunu vurgulayarak, "Musa, Bu psikolojiye girecek bir insan değildi. Neşeliydi. Ben burada bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Bunlardan birincisi Musa, benim çok yakın arkadaşım ve bana her gün konuştuğumuz için biliyorum. Çarşamba günü bir polisin yakalama kararı olduğuna dair rutin kontrollerde durdurmuş. Mahkemeyi kaçırdığı için hakkındaki sistemde arandığı gözüküyormuş. Ancak Cuma günü mahkemeye gittiğinde Musa'nın aranması olmadığı söylenmiş" ifadelerini kullandı.

Gözaltındaki Türk hayatını kaybetti Nuhoğlu, "Cuma sabahı arkadaşımız mahkemeye gidiyor. Mahkemeye, Musa'ya onun aranmasının olmadığını, sistemde onun aranmasının gözükmediğini, temiz olduğunu ve çalışabileceğini söylüyor. Zaten bütün olay da burada başlıyor. Musa arkadaşımız bunun rahatlığıyla çalışırken yine bir polis onu herhangi bir şeyden dolayı durdurabilir. Yani burada zaten bütün pedikapçılar polisin kötü muamelesine maruz kalıyor. Maalesef ki bununla ilgili de burada konuştuk. Musa'yı da hiçbir sebep yokken durdurmuş olabilirler ve kimliğini kontrol ettikten sonra baktılar ki sistemde arama gözüküyor. Musa arkadaşımız da onların muhtemelen araması olmadığını, Cuma günü yani o günün sabahında mahkemeye gittiğini ve ona temiz olduğunu söylemiştir. Fakat polis maalesef ki burada insanları dinlemiyorlar. Nasıl davranmak isterlerse öyle davranıyorlar. Musa arkadaşımızı da bu şekilde gözaltına aldılar. Yani ortada en başında haksız bir gözaltı var. Bu gerçeğin göz ardı edilmemesi lazım. Çünkü ben biliyorum ki Musa arkadaşım haksız bir şekilde gözaltına alındı. Onun bir araması yoktu. Çünkü burada mahkeme senin araman olmadığını da söylese herhangi bir gözaltı kararı olmasa da polis sisteminde hala var gözüküyor. Sistemler birbiriyle uyuşmuyor. Sistem hatasından dolayı Musa arkadaşımız içeri giriyor. Ben burada Musa arkadaşımızın ilk tutuklandığı andan polisle ne konuştu? Arabada neler konuşuldu? Musa Karakola girdiği zaman polisler ona ne söyledi? Onu bu psikolojiye ne itti? Hangi polis ona ne söyledi? Bunların hepsinin açığa çıkarılmasını istiyorum. Çünkü Musa arkadaşımız durup dururken asla böyle bir şey yapacak çocuk değildi. Ortada büyük bir ihmal var" ifadelerini kullandı.

Nuhoğlu, hücrede yaşanan ihmale de dikkat çekerek, "Videoyu izleyenler 10-12 dakika boyunca kendini astıktan sonra hareket ettiğini, bacaklarının hareket ettiğini söylüyorlar. Bu hücre ABD'de eğer siz sağlıklı bir şekilde gözaltına alınırsanız, gözaltı süreniz bitip salınana kadar ABD polisi sizin sağlığınızdan sorumlu. En ufak bir kafanızı çarpsanız, en ufak bir yerinizde bir şey olsa sizi hastaneye götürmek zorundalar. Sizin sağlığınızdan sorumlular. Musa hücresinde 10-12 dakika boyunca nefessiz bir şekilde can çekişirken polis ne yapıyordu? Ben bunların gerçekten aydınlatılmasını istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Musa arkadaşımız asla böyle bir şey yapacak bir çocuk değildi" diyen Nuhoğlu, "Daha iki gün önce saçlarını kestirdi, kendine yeni kıyafetler aldı. Hayalleri, hedefleri olan bir çocuktu. Asla kendi canına kıyıp intihar edecek değildi. Biz asla buna inanmıyoruz" dedi.

CENAZE AĞRI'YA GÖNDERİLECEK

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Musa Çetin'in cenazesi New Jersey'de bulunan Bergen Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından önce İstanbul'a daha sonra memleketi Ağrı'ya gönderilecek.