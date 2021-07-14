AA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:14 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:18

Nüfusun yüzde 85'i Müslüman olan Ngaoundere şehri, 100'e yakın camisiyle Afrika kıtasında en fazla cami bulunan şehirler arasında yer alıyor.

Osmanlı'nın Nijerya'ya kadar götürdüğü İslam kültürü ve mimarisi, Nijeryalı Müslümanların İslam dinini taşıdığı Ngaoundere'nin camilerinde hala yaşatılıyor.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği Din Hizmetleri Koordinatörü Hamza Yıldırım, Ngaoundere camilerindeki Osmanlı izlerini ve kültürünü AA muhabirine değerlendirdi.

- "Türk ve Osmanlı bayrağı burada (Kamerun'da) dinin sembolüdür"

Osmanlı ve Türk bayrağının Kamerun'da dinin sembolü olduğunu belirten Yıldırım "Kamerun'da ay ve yıldız, 'Kelimeişehadet' gibi görülür. Asya ve Avrupa'da İslam'ın sembolü olarak hilal kullanılırken burada Osmanlı ve Türk bayrağı olan ay ve yıldız kullanılır." dedi

Yıldırım, ay ve yıldızın Kamerun'da ayrıca hilafetin sembolü olarak da kullanıldığını belirtti.

Camilerin içindeki motiflerde de Osmanlı izlerinin çok sıklıkla kullanıldığını ifade eden Yıldırım, Ngaoundere camilerinin geniş avluları ve kubbelerinin Osmanlı mimarisinin bölgedeki izleri olduğunu vurguladı.

- Osmanlı kültürü "Cuma Selamlığı" devam ediyor

Osmanlı padişahlarının cuma namazı sonrasında yaptıkları "Cuma Selamlığı" Ngaoundere'de hala uygulanıyor.

Cuma günleri Ngaoundere Ulu Camisi'nde cuma namazını kılan Ngaoundere Sultanı Mohamadou Hayatou İssa, caminin karşısındaki sarayına, halkı selamlayarak geçiyor.

Daha sonra sarayda devam eden "Cuma Selamlığı" merasiminde askerler ve yerel yöneticilerin yanı sıra halk, Sultan İssa'nın önünde resmigeçitte bulunuyor.

Yıldırım, bir Osmanlı kültürü olan "Cuma Selamlığı" merasiminin sadece dini yönüyle değil, halkın ve sultanların bir araya gelerek bölgenin sorunları hakkında istişare yaptıkları toplantılar olması sebebiyle de önem taşıdığını söyledi.

- "Osmanlı'da fetihle alınan bölgelerde kılıçla okunan hutbe burada asa ile okunur"

Osmanlı Devleti'nin Kamerun'a gelmediğini belirten Yıldırım, Osmanlı kültürünün Nijerya üzerinden Kamerunlu Müslümanlara taşındığını belirtti.

Kültürlerin bir yerden bir yere giderken bazen bölgenin şartlarını esas alarak değişebileceğini ama ruhunun değişmeyeceğini ifade eden Yıldırım, "Osmanlı'da fetihle alınan bölgelerde kılıçla okunan hutbe burada asa ile okunur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, cuma hutbelerinde imamın bir asa eşliğinde hutbe okumasının da Osmanlı kültürünün bölgedeki yansıması olduğunu sözlerine ekledi.