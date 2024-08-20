Kamikaze dronlar da kullanıldı! Sınır hattında gövde gösterisi

SMO Suriye'nin kuzeyinde gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta zırhlı araçlar ve kamikaze dronlar kullanıldı.

Tatbikatta dosta güven düşmana korku salınırken, akıllara Başkan Erdoğan'ın söylediği terör koridoru kilidini kapatmak için başlatılması planlanan harekatın sinyali olarak değerlendirildi.

PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin kuzeyindeki toprakları işgal ediyor. Suriyelileri bölgeden sürüyorlar.

HABERİN VİDEOSU

TATBİKAT GERÇEĞİ ARATMADI

Bölgede kalan sivillere de zulmediyorlar. Zaman zaman teröristler bölgeye sızma girişinde bulunuyor. Çatışmalar yaşanıyor.

Türkiye destekli SMO'lar her daim tetikte, saldırıları püskürtüyorlar. Saldırılara karşılık ise sık sık askeri tatbikatlar yapıyorlar. Yapılan son tatbikatta, ağır silahlar kullanıldı, Kamikaze İHA'lar kullanıldı ayrıca tatbikat ise gerçeği aratmadı.

SINIR ÖTESİ HAREKÂTIN AYAK SESLERİ Mİ?

Başkan Erdoğan'ın sıklıkla deklare ettiği, terör koridoru kilidini kapatmak için başlatılması planlanan harekât öncesi yapılan bu tatbikatın sınır ötesi harekâtın ayak sesleri mi? sorusunu akıllara getirdi.

Milli Savunma Bakanı Güler de, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdikleri çerçeve doğrultusunda bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız" demişti.

Sosyal medyada kullanıcılar, tatbikatın sınır ötesi harekâtla bir bağlantısı olduğu yorumlarında bulundu.