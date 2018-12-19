ABD, PKK/PYD'li teröristlere zırhlı kurşun geçirmez nöbet kulübeleri gönderdi

Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapılacağını açıklamasından sonra Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/PYD'de büyük bir panik başladı. Bu korku karşısında PKK/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin yerli İHA ve SİHAlarına karşı sınıra yakında sokak ve caddelerde tünel ve hendek kazdıkları görüntülenmişti.

ABD TERÖRİSTLERİN YARDIMINA KOŞTU

Dün yaşanan olayda 2’si kadın 5 silahlı teröristin sınıra kazdıkları hendek ve mevzilerden ellerine aldıkları dürbünle Türkiye sınırını gözetlediği ve kulübe benzeri gözetleme çadırlarına girdikleri görüntülenmişti. Bu görüntülerin yaşanmasından bir gün sonra ABD, PKK/PYD'li teröristlerin yardımına koştu.

ÇADIRIN YERİNE ZIRHLI KULÜBE

ABD, Nusaybin'e 500 metre mesafede bulunan Suriye´nin Kamışlı kentinde, PKK/PYD'li teröristlerin terör mevzilerinde bulunan kulübe benzeri gözetleme çadırlarının yerine tırlarla zırhlı nöbet kulübeleri gönderdi. Kulübelerin kurşun geçirmez çelik malzemeden olduğu öğrenildi.