Sahte diploma skandalına bir yenisi daha eklendi. Onsekiz Mart Üniversitesi'nde hademe olan Serdal G., okulun sistemine gizlice girerek kendisini mezun gösterdi; mali işler koordinatörü oldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda 15 yıldır hademe olan Serdal G., 2021'de kendisini üniversite sınavını kazanmış gibi gösterdi. Geceleri temizlik yaptığı sırada okulun bilgi yönetim sistemine, dönemin Fakülte Sekreteri Sedat Arıcan'dan aldığı şifreler sayesinde giren G., Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne kaydını yaptı.

NOTUNU DEĞİŞTİRDİ

Ayrıca, G., 2023'te de törenle diplomasını, Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun elinden aldı.

G. iddiaya göre, 2024 yılında üniversitenin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'ndan aldığı notu da sistemden değiştirerek memur olmaya hak kazandı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Üniversite mülakatlarına girmeye hak kazanan G., sahte 100 puanıyla üniversitenin mali işler koordinatörü olarak göreve başladı. Olay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun üniversitede yaptığı denetimlerde ortaya çıktı. Sahtekar görevden alınırken, üniversitenin verilerine el koyuldu.