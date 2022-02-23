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Kamu Denetçiliği 2021 raporunu görüşecek karma komisyon başkanlığına AK Parti'li Tamer seçildi

Kamu Denetçiliği 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nu ele almak için oluşturulan TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu başkanlığına, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer seçildi.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 15:14 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 15:15
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TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan oluşan TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, bir önceki toplantısında, Kamu Denetçiliği 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nu görüşmek üzere alt komisyon kurulmasına karar vermişti.

Alt komisyon üyeleri, bugün AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in geçici başkanlığında toplanarak, başkanlık seçimini gerçekleştirdi ve çalışma takvimini belirledi.

Yapılan oylamada, TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu başkanlığına İsmail Tamer seçildi.

Toplantıda, kamu denetçileri, faaliyet raporu kapsamında görev alanlarına ilişkin komisyona bilgi verdi.

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