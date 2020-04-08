Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 7 YHT hattı, 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.
Söz konusu hatlar şunlar:
|YHT
|1
|Ankara-Eskişehir
|2
|Ankara-Karaman
|3
|Ankara-Konya
|4
|Ankara-Sivas
|5
|Konya-Söğütlüçeşme
|6
|Sivas-Halkalı
|7
|Sivas-Söğütlüçeşme
|ANA HAT
|1
|17 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)
|2
|4 Eylül Mavi (Ankara-Malatya)
|3
|6 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)
|4
|Ankara Ekspresi (Ankara-Halkalı)
|5
| Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Gebze)
|6
|Çukurova Mavi (Ankara-Adana)
|7
|Doğu Ekspresi (Ankara-Kars)
|8
|Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir)
|9
|Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana)
|10
|Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana)
|11
|Göller Ekspresi (Isparta-İzmir)
|12
|Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan)
|13
|İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara)
|14
|Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir)
|15
|Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir)
|16
|Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir)
|17
|Toros Ekspresi (Konya-Adana)
|18
|Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)
|BÖLGESEL
|1
|Adana-Mersin
|2
|Adapazarı-Pendik
|3
|Afyon-Eskişehir
|4
|Amasya-Havza
|5
|Ankara-Karabük
|6
|Ankara-Polatlı
|7
|Aydın-Söke
|8
|Basmane-Alaşehir
|9
|Basmane-Aydın
|10
|Basmane-Denizli
|11
|Basmane-Ödemiş
|12
|Basmane-Söke
|13
|Basmane-Tire
|14
|Basmane-Uşak
|15
|Çatal-Tire
|16
|Denizli-Söke
|17
|Divriği-Erzincan
|18
|Diyarbakır-Batman
|19
|Elazığ-Tatvan
|20
|Eskişehir-Kütahya
|21
|Eskişehir-Tavşanlı
|22
|Gaziantep-Nizip
|23
| İskenderun-Mersin
|24
|İslahiye-Mersin
|25
|Kapıkule-Halkalı
|26
|Kars-Akyaka
|27
|Konya-Karaman
|28
|Kütahya-Balıkesir
|29
|Manisa-Alaşehir
|30
|Samsun-Amasya
|31
|Samsun-Sivas
|32
|Sivas-Divriği
|33
|Söke-Ortaklar
|34
|Uzunköprü-Halkalı
|35
|Zonguldak-Gökçebey
|36
|Zonguldak-Karabük