Kamu malına zarar veren TIR'a para cezası

Olay, akşam saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi.

Kilimli ilçesine trafo taşıyan Ahmet Yıldırım yönetimindeki 06 DY 1563 plakalı TIR'ın yükü, azami geçiş yüksekliği 4.20 metre olan Fevkani Köprüsü'ne takıldı, yol trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, TIR'ın geri geri gitmesini sağlayarak güvenli bir noktaya park ettirdi.

TIR sürücüsü, polise kendisinden önce üç aracın aynı güzergahtan geçtiğini ve kendisinin de geçebileceğini söyledi.

Polis, TIR'ın bağlı oldu firma ile yükün gideceği firmaya gabari dışı yük taşıma nedeniyle 5 bin 4 lira ceza kesti. TIR farklı bir yoldan yoluna devam etti.