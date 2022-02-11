'Kamu vicdanını rahatlatmak için olsa da, pişmanım' dedi, müebbet hapse çarptırıldı

IHA 11 Şubat 2022 Cuma 09:15 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 09:16

Beyoğlu'nda, 17 Kasım 2020 günü, sabahın erken saatlerinde, arasında husumet bulunan alt komşusu Bülent Paltun'u, binanın girişinde ekmek bıçağıyla bekleyen ve ardından bıçaklayarak öldüren sanık Mahmut Kara'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müşteki Berna Paltun ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Mahmut Kara ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

MÜTALAADA SANIĞA 'İNDİRİM UYGULANMASIN' DENİLDİ

Duruşmada, öncesinde sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini söyleyen Cumhuriyet savcısı, 'tasarlama' suçunun kabulü için sanığın eylemini gerçekleştirmeye olay tarihinden önce karar vermesi gerektiğini, sanık Mahmut Kara'nın eylemini gerçekleştirme kararı aldıktan sonra yeterli bir süre geçmediği ve bu haliyle 'tasarlama' unsurunun şartlarını oluşturmadığını belirtti. Mütalaada, sanığın iddianamedeki 'tasarlayarak kasten öldürme' suçu yerine 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilirken, duruşmada herhangi bir pişmanlık göstermediği gerekçesiyle sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmaması da istendi.

"KAMU VİCDANINI RAHATLATMAK İÇİN OLSA DA, PİŞMANIM"

Açıklanan mütalaaya ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Mahmut Kara, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim, maktul sürekli bana tahrik edici hareketlerde bulunuyordu. Olay günü de suratıma tükürdü, bana sürekli benzer şekilde tahrik edici hareketlerde bulunuyordu. Kamu vicdanını rahatlatmak için olsa da, pişmanım" ifadelerini kullandı.

Duruşmada açıklanan mütalaaya katılmadıklarını söyleyen müşteki avukatları, sanık Mahmut Kara'nın binanın önünde maktulü elinde bıçakla beklediğini ve dolayısıyla suçu tasarlayarak işlediğini söyleyerek sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep ettiler.

Sanık avukatı ise müvekkilinin yargılamadaki tutum ve davranışlarının dikkate alınmasını ve sanık hakkında lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mahmut Kara'nın üzerine atılı suçu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum edilmesine karar verdi. Sanığın cezasına indirim uygulamayan heyet, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Kasım 2020 günü 07.00 saatlerinde, şüpheli Mahmut Kara'nın, Beyoğlu'nda bulunan bir bina girişinde Bülent Paltun'u bıçaklayarak öldürdüğü ve şüphelinin bekçi tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mahmut Kara'nın olaydan bir gece öncesinde maktul Bülent Paltun'u öldürmeyi planladığı, olay sabahı da maktulün işe gidiş saatini bilmesi sebebiyle, ekmek bıçağı alarak apartmanın giriş katında maktulü beklediği ve maktul evinden çıkınca elindeki bıçakla birçok yerinden bıçakladığı anlatıldı.

İddianamede şüpheli Mahmut Kara hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.