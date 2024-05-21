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Kamuda aktif görev yapan 46 kişi için FETÖ'den gözaltı kararı

Kamu kurumlarında aktif görev yapan 44 kişi hakkında FETÖ yapılanmasında mahrem imam oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

IHA21 Mayıs 2024 Salı 07:34 - Güncelleme:
Kamuda aktif görev yapan 46 kişi için FETÖ'den gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde kamu kurumlarında aktif görev yapan 44 kişinin FETÖ yapılanmasında 'mahrem imam sorumlusu' iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirilen, halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalıştıkları anlaşılan (46) 'Emniyet Mahrem Sorumlusu' şüphelinin, Ankara merkezli 28 ilde, 21.05.2024 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Halen 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir."

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