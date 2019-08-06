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Kamuda plan ve bütçeler özel yazılımla takip edilecek

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu kurumlarını özel bir yazılımla yakından takip edecek. Hazırlıkları süren sistem kamu kurumlarının plan, bütçe, program ve strateji planlarını anlık izleyebilecek.

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Kamuda plan, program ve stratejik planların izlenmesi için önemli bir sistem hayat buluyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Stratejii ve Bütçe Başkanlığı tarafından bir yazılım sistemi hazırlanacak. Yıl sonuna kadar oluşturulacak yazılımla, plan, program, bütçe ve kurumsal stratejik planlar arasında uyum sağlanması amaçlanıyor. Yazılım, hem Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Kurumsal Stratejik Planların hazırlanması konusunda taban olacak hem de söz konusu belgelerin izlenmesi ve performanslarının ölçülmesinde kullanılacak. 
 

SİSTEM HAZIRLANACAK

 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı plan, program ve stratejik planların izlenmesi için önemli bir sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor.  Bu kapsamda bir yazılım sistemi hazırlanacak. Oluşturulacak yazılımla, plan, program, bütçe ve kurumsal stratejik planlar arasında uyum sağlanması amaçlanıyor. Yazılım, hem Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Kurumsal Stratejik Planların hazırlanması konusunda taban olurken hem de bu belgelerin izlenmesinde kullanılacak. 
 

ENTEGRESYON SAĞLANACAK 

 
Çalışma kapsamında Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Kurumsal Stratejik Planların hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve performans ölçümü konusunda bilgisayar programları yazdırılacak. Bu programlar kurumun bilgi işlem sistemi üzerine yüklenecek. Ardından ilgili kurum ve kuruluşlarla entegrasyon sağlanacak. Gerekli kullanıcı yetkilendirmelerinin de yapılmasının ardından sistem kullanıma açılacaktır. 
 

‘KAYA’ DA GELİŞTİRİLECEK

 
Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi adı altında da bir çalışmaya başlanacak. Yılsonuna kadar projeye başlanması planlanırken, kamu yatırım sürecinde kullanılan mevcut ‘KaYa Bilgi Sistemi’nin işlevlerinin geliştirilmesi ve kamu yatırım projelerine alınan kararların daha rasyonel olması sağlanacak. Önümüzdeki dönemde oluşturulacak yeni bilgi sisteminin tasarlanması amacıyla proje kapsamında ihtiyaç analizi yapılarak, yeni bilgi sistemine ilişkin şartname hazırlanacak. 
 

TASLAK HAZIR BAŞKANLIĞA SUNULDU

 
Söz konusu sistemin tasarım taslağının hazırlandığı öğrenildi. Hazırlanan bu ön tasarımın başkanlığa sunulduğu ifade edildi. Çalışmanın yapılması için proje bütçesinde yer alan ödeneğin henüz kullanılmadığı, bu ödeneğin yılın ikinci yarısında kullanılarak sistemin hayata geçirileceği ifade ediliyor. 
 
(Akşam)

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