Kamulaştırılan tarlada 3. lahit için kazılar yeniden başladı

Bursa'nın İznik ilçesinde definecilerin kaçak kazı alanı olan Hisardere yolu üzerindeki zeytin tarlasında müze yetkilileri bugüne kadar 2 adet erken Roma dönemi lahit mezarı gün yüzüne çıkarmış ve 3'üncü bir lahit daha bulmuştu. Ancak toprak altındaki 3. lahit kamulaştırma süreci nedeniyle çıkarılamayarak emniyet güçlerince gözetim altında tutuluyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz yıl Roma dönemine ait (Nekropol) lahit tarlası olarak bilinen zeytinliğin kamulaştırılması için harekete geçmişti. Asli Hukuk Mahkemesinde 1 yıl süren ve 2017 yılında sonuçlanan davanın ardından tarla 1 milyon 50 bin TL'ye kamulaştırıldı.

İznik Müze Müdürlüğü, kararın ardından Hisardara köyü yolunda bulunan zeytin tarlasında bulunan 3'ncü lahit için bugün arkeolojik çalışmalara yeniden başladı. Hz. İsa'dan sonra Roma dönemi 2'inci yüzyıla ait olduğu sanılan 3'üncü lahit mezarın çıkarılması için toprak tabaka kazıldı. Arkeologlar, ilk olarak gömülü lahdin üzerindeki toprak tabakayı aldı. Lahdin 1 metre derinlikte olduğu, kazı çalışmalarının yarın erken saatte yeniden başlayacağı öğrenildi. Çalışmaların ardından bölgenin müze olacağı öğrenildi.