Kamuya KPSS ile binlerce memur alımı yapılacak! İşte memur alımı yapacak kurumlar ve başvuru şartları

25 Mayıs 2021 Salı 11:53 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 11:53

Kamu Kurum ve Kuruluşları için kamuya memur alımları yapılmak üzere ilanlar yayınlandı. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanlarda farklı kurumlara KPSS ile binlerce memur alımı yapılacak. İhtiyaca göre devlet şartlara uyan kişilere memur veya devlet işçisi olma imkanı sunacak. Peki hangi kadrolara alım yapılacak? Memur alımı için şartlar neler? İşte alım yapılacak kurumlar

Memur alım ilanlarına yenisi eklendi. Belediyeler, Üniveristeler ve Bakanlıkların bünyesinde çalışmak üzere birçok memur alımı yapılacak. İşte memur alımı yapacak olan arayan kurumların listesi...

MEMUR ALIMI YAPILACAK KURUMLAR

- BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 10 SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK GÖREVLİSİ) ALACAK

- TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) BAŞKANLIK 2 PERSONEL ALACAK

- YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

- MERSİN ÜNİVERSİTESİ 35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- İLLER BANKASI A.Ş. 365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

- ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP

- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- CİDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

- ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI GEÇİCİ ÇAY EKSPERİ ALIMI EK TALEP

- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

- ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 15 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 32 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

- KESTEL (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 110 KAYMAKAM ADAYI ALACAK

- İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

- KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 41 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 102 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

- GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 31 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- ANKARA ÜNİVERSİTESİ 45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

- KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 278 ZABITA MEMUR ALACAK

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 50 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

- VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 45 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 26 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 25 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 278 MEMUR ALACAK

- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

- GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 MEMUR ALACAK

- TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 50 ZABITA MEMURU ALACAK

- TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 50 İTFAİYE ERİ ALACAK

- AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

- AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 33 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

KAMU İLANLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kamuya Memur Alımı için adaylardan bazı şartlar talep ediliyor. Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası almamış olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

Herhangi bir suç yükümlülüğü olmamak şartları aranacak.

KPSS İLE ALIM YAPILACAK!

2021 yılı Kamu Personeli alımları ve memur alımları için adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den puan almış olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 50, 55, 60,70 veya üzeri puan almış olmak gerekmektedir. Adayların değerlendirmeleri KPSS puanına göre yapılacak olup Yüksek puana sahip olan adayların şansı daha yüksektir.