Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kamyon arkası yazı hırsızları yakalattı

İzmir'de 2 kamyonetin çalınmasıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, plakası sökülmüş kamyonetlerden birini arkasındaki yazıdan tespit ederken, diğer kamyoneti ise parçalanmış halde buldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 kamyonetin çalınmasıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
 
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde 2 kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
 
Benzer olayları araştıran ekipler, geçmiş tarihlerde oto hırsızlığı yapan zanlıların adreslerinde aramalar yaptı. Ekipler, bir oto yıkamacının önünde plakaları sökülmüş vaziyette bulunan kamyoneti incelemeye aldı.
 
Kamyonetin arkasındaki yazının şikayetçinin bildirdiğiyle aynı olması üzerine aracın motor şase numarası eşleştirildi. Kamyonetin çalıntı olduğunu tespit edilmesi üzerine içerisinde bulunan şüpheli O.Ç. gözaltına alındı.
 
Oto yıkamacıyı takibe alan ekipler, buradan çıkan bir başka kamyonun kasasında yaptıkları aramada ise sarı renkli kamyonet parçaları buldu. Yapılan araştırmada parçaların çalıntı ihbarı yapılan diğer kamyonete ait olduğunu belirledi.
 
Ekipler kamyondaki E.O. ile D.A'yı da gözaltına aldı.
 
Sağlam olarak ele geçirilen kamyonet ruhsat sahibine verilirken, parçalanmış haldeki kamyonet ise yediemin deposuna teslim edildi.
 
Zanlılardan O.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TBMM´nin Ermenistan ile Gümrü Antlaşması´nı imzalaması - Tarihte bugün 3 Aralık 1920

TBMM´nin Ermenistan ile Gümrü Antlaşması´nı imzalaması - Tarihte bugün 3 Aralık 1920

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA