Kamyon arkası yazı hırsızları yakalattı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 kamyonetin çalınmasıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde 2 kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Benzer olayları araştıran ekipler, geçmiş tarihlerde oto hırsızlığı yapan zanlıların adreslerinde aramalar yaptı. Ekipler, bir oto yıkamacının önünde plakaları sökülmüş vaziyette bulunan kamyoneti incelemeye aldı.

Kamyonetin arkasındaki yazının şikayetçinin bildirdiğiyle aynı olması üzerine aracın motor şase numarası eşleştirildi. Kamyonetin çalıntı olduğunu tespit edilmesi üzerine içerisinde bulunan şüpheli O.Ç. gözaltına alındı.

Oto yıkamacıyı takibe alan ekipler, buradan çıkan bir başka kamyonun kasasında yaptıkları aramada ise sarı renkli kamyonet parçaları buldu. Yapılan araştırmada parçaların çalıntı ihbarı yapılan diğer kamyonete ait olduğunu belirledi.

Ekipler kamyondaki E.O. ile D.A'yı da gözaltına aldı.

Sağlam olarak ele geçirilen kamyonet ruhsat sahibine verilirken, parçalanmış haldeki kamyonet ise yediemin deposuna teslim edildi.

Zanlılardan O.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.