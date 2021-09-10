İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2021 Cuma / 3 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4457
  • EURO
    9,9968
  • ALTIN
    487.136
  • BIST100
    1452.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Güncel

Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Karabük-Ankara karayolunun Kayı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AA10 Eylül 2021 Cuma 00:19 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 00:20
ABONE OL

Hidayet Karabacak yönetimindeki 78 EA 295 plakalı kamyon ile Mustafa Yeniaydın (55) idaresindeki 06 VZK 39 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kayı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobilde buluna Emine (54) ve Esra Yeniaydın (23) ile Assıa Abdoulkader Kamil (24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emine Yeniaydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.