Kamyon ile tır çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

IHA 13 Haziran 2020 Cumartesi 09:19 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 09:19

Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında Trabzon’a mobilya taşıdığı öğrenilen Ahmet Aksu idaresindeki 55 HC 127 plakalı kamyon, Günpınarı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde trafik ışıklarında duran Ebubekir Oluç’un kullandığı 47 PE 979 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü Ahmet Aksu kazada yaralanırken, yanında olduğu öğrenilen Adem Tara isimli vatandaş ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı, kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza edeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.