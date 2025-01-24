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Kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi

Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

AA24 Ocak 2025 Cuma 18:08 - Güncelleme:
Kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi
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Ali Osman K. yönetimindeki 42 APA 376 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı tıra çarptı.

Bu sırada Mehmet Bozkuş'un kullandığı Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Mehmet Bozkuş (47) ile otobüsteki Aliye Günay (56) ve eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu (16) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 33 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında biri antrenör 5 eskrim sporcusunun da olduğu öğrenildi.

Konya Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kaza sonrası bölgeye ivedilikle 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

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