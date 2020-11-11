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Kamyon kasasına zulalanmış uyuşturucuyu Lina buldu

Elazığ'da bir kamyonun zulasında 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

IHA11 Kasım 2020 Çarşamba 09:27 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:27
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bingöl karayolunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışma sırasında uygulama noktasında bir kamyon durduruldu. Narkotik polisinin kontrollerini gerçekleştirdiği sırada dedektör köpeği Lina kamyona tepki verdi.Bunun üzerine yapılan detaylı aramada polis, aracın kasa kısmının üst tarafına paketler halinde zulalanmış halde toplam 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Sürücü A.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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