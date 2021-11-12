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Kamyon kasasında 91 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te yol kontrol noktasından jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonun kasasında yurda yasa dışı yollarla giren 91 düzensiz göçmen yakalandı.

AA12 Kasım 2021 Cuma 17:10 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 17:10
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapanların takibine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar Yol Kontrol Noktası'nda "şok" yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

Yol kontrol noktasına girmeyerek Diyarbakır istikametine kaçan ve takip sonucu Tanrıyar köyü Şehitlik mevkisinde yol ortasına terk edilmiş halde bulunan kamyonun kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 91 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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