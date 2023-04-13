Kamyon kasasında ülkeden kaçan FETÖ'cü Ekrem Dumanlı görüntülendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarını örgüt üyelerine ulaştırmak ve medyada örgüt hakkında kara propaganda oluşturma görevi bulunan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı (59), FETÖ'nün yayın organlarına yönelik 14 Aralık 2014 yılında o dönem 'Paralel Devlet Yapılanması' olarak ifade edilen soruşturma kapsamında Zaman Gazetesi'nin binasından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Vatan Emniyet'te dört gün gözaltında kaldıktan sonra 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' gerekçesiyle 19 Aralık 2014'te mahkemeye sevk edildi. İlgili Hakimlik tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilen Ekrem Dumanlı serbest bırakıldı.

"BİZ KAÇMAYIZ" DEDİ, MERİÇ NEHRİ'NDEN KAÇTI

Ekrem Dumanlı serbest bırakıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapıp "Biz kaçmayız" diyerek devlete meydan okumuştu. Dumanlı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Savcılığın 7 Ağustos 2015 tarihindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teknik takip edilmesi noktasında gönderdiği gizli yazı örgüt tarafından öğrenilince Ekrem Dumanlı'ya kaçması için haberdar edildiği ortaya çıkmıştı.

5 Ekim 2015 tarihinde genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Dumanlı hakkında 11 Ekim 2015 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Paralel Devlet Yapılanması' ana soruşturması kapsamında tekrar gözaltı kararı verildi. Ancak Ekrem Dumanlı'nın 2015 yılında Yunanistan üzerinden ABD'ye kaçtığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında ifade veren gizli tanık 'Mert', Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın yurt dışına nasıl firar ettiğini savcılıkla paylaşmıştı. Gizli tanık "Mert", FETÖ üyelerinin yurt dışına Gürcistan ve Meriç nehri üzerinden firar ettiğini belirterek Dumanlı'nın da Meriç nehri üzerinden yurt dışına firar ettiğini ifade etmişti.

3 Ağustos 2016 tarihinde Ekrem Dumanlı hakkında darbe suçundan ayrıca yakalama kararı çıkarıldı. 2016 Ekim ayında Dumanlı ABD'nin New Jersey'de bir alışveriş merkezinde bir vatandaş tarafından fotoğrafları görüntülenmişti.

FETÖ'nün medya yapılanmasında üst düzey yönetici olan Ekrem Dumanlı Terörde Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride 2 milyon lira ödülle aranıyor. Aralarında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili açılan davanın da bulunduğu 3 ayrı dosyadan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından müebbet hapis cezası istenen Ekrem Dumanlı ABD'de görüntülendi.

600 BİN DOLARLIK LÜKS VİLLADA OTURUYOR

Sabah, Ekrem Dumanlı'nın bu adreste 16 Haziran 2021 yılından beri yaklaşık 600 bin dolar değerindeki 195 metrekarelik müstakil lüks villada aylık 2800 dolarla kirada oturduğunu tespit etti.

Firari Dumanlı'nın 2015 yılından itibaren geçen yaklaşık 8 yıllık firari süreçte ABD'nin birçok eyaletinde sık sık ev değiştirdiğini tespit eden ekiplerimiz yaptığı araştırmalarda, 12 Ekim 2021 yılında New Jersey Eyaleti gelir idaresi kurumuna halen 450713664 numarası ile aktif kayıtlı VIOLET33 LLC adlı Yurt içi Limited Şirketinin adresini ayrıca home ofis olarak kullandığı 19 Nostrand Rd, Hillsborough'da gösterdiğini tespit etti. Ekrem Dumanlı'nın firari olarak ABD'de geçirdiği 8 yıllık süre içinde 5 Victoria Dr, Somerset, New Jersey 08873 adresinde 28 Aralık 2016 ile 16 Haziran 2021 tarihleri arasında ikamet ettiği değerlendiriliyor.

SEMBOL GÖRÜNTÜLERİ DUMANLI SERVİS ETTİ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldüren Ogün Samast'ın Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen bayraklı pozu yayınlayan Fox TV eski haber müdürü Ercan Gün'ün görüntüleri 30 Ocak 2007 tarihinde Zaman Gazetesi'ne giderek Ekrem Dumanlı'dan aldığı ortaya çıkarılmıştı. Dink cinayetini ardından yaşanan gelişmelerle Ergenekon soruşturmalarının fitili ateşlenmişti.

İşte Dumanlı da bu dosya da ağırlaştırılmış müebbet hapis ve kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan hapis cezası isteniyor. Mahkeme kararıyla kaçak sayılan ve mal varlığına el konulma kararı bulunan Dumanlı, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 13 firari sanıklı davanın sanıkları arasında yer alıyor.

ŞİKE KUMPASININ MERKEZİ'NDE DE O VAR

Dink'te olduğu gibi bir başka örgüt kumpası Şike soruşturmasında da parmağı çıkan Dumanlı'nın bu dosyada ise "resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek" gibi suçlardan 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi istenmişti. Dumanlı'nın şike operasyonu talimatının bizzat FETÖ elebaşı tarafından verilmesinin ardından operasyonun tasarımına ait son detayları Zaman Gazetesi'ndeki binada Şerif Ali Tekalan, Hidayet Karaca ile verdikleri saptanmıştı.

ÖRGÜTÜN EN ÜST YÖNETİMİ ALİ HEYET'E SEÇİLDİ

FETÖ'nün Ali Heyeti örgüt kararlarının alınmasında, onaylanmasında ve örgüt için atamalarda yetkili olan yönetici kadrolarından oluşuyor. Terör örgütünün başı Fetullah Gülen de Ali Heyet'teki "A Takımı" ve "En Eski Abiler" olarak tanımlanan yapılanmada 14 Mayıs seçimleri öncesinde değişikliğe gitti. Terör örgütünün yönetici kadrolarına yılbaşında yapılan değişiklikle Eski Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Gülen'in özel hizmetinde bulunan Cevdet Türkyolu'nun Ali Heyet'e seçildiği ortaya çıktı. Dumanlı'nın heyette örgütün medya ve kara propaganda sorumluluğunu üstlendiği öğrenildi.

Örgüt üyelerinin ise Ali Heyet'ten rahatsız olduğu öğrenildi. Terör örgütünde maddi sıkıntı yaşayan mensuplar arasında ise bu atamalar nedeniyle büyük tartışma yaşandı. Zaman Gazetesi Haber Merkezi'nde uzun yıllar kıdemli muhabir olarak çalışan şu an İsveç Stockholm'de gazetecilik faaliyetine Youtube ve kendisine ait internet üzerinden örgütün üst yönetimini darbe yapmakla suçlayan ve Fetullah Gülen dahil örgüte ağır eleştiriler getiren gazeteci Ahmet Dönmez tarafından sık sık eleştirilen Dumanlı'nın örgüt içinde Ali Heyet'e seçilmesinin ardından tüm kadrolar tarafından rahatsızlık duyulduğunu belirtti.

Dönmez, Ekrem Dumanlı'nın ZAMAN Gazetesi'nin başındayken, birçok muhabire mobbing yoluyla adeta zulüm ettiğini daha önceki yayınlarında belirtmişti... Örgüt mensupları, Ali Heyet'tekilerin rahat bir şeklide yurt dışına kaçtıkları, örgüt parasıyla lüks bir yaşam sürdükleri ve sadece kendilerini düşündükleri gerekçeleriyle suçluyor.

FETÖ'CÜLER ARASINDA SAVAŞ: EKREM DUMANLI, YÜKLÜ MİKTARDA PARAYLA KAÇMIŞ!

FETÖ/PDY ile ilgili 73 kişi hakkında açılan "çatı" davası kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve diğerleriyle birlikte Ekrem Dumanlı'nın da mal varlığına el konulması kararı vermişti. Ancak Dumanlı'nın yüklü miktarda parayla ABD'ye kaçtığı ve örgüt içerisinde bu nedenle tartışma yaşandığı da dışa yansımıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye kaçan FETÖ'cülerle maddi sıkıntı yaşayan ABD'deki FETÖ'cüler arasında bir savaş olduğu da ortaya çıkmıştı. ABD'ye yüklü paralarla kaçan FETÖ'cüler ile ABD'de yaşayanlar arasında kavganın ise eski Zaman gazetesi Washington Sorumlusu Ali Aslan ile eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı arasında patlak verdiği öğrenilmişti. Dumanlı'nın, darbe girişiminin ardından yüklü miktarda parayla ABD'ye kaçtığı, Aslan'ın bu durumdan rahatsız olduğu ve sık sık bunu dile getirdiği öğrenildi.

MİT TIR'LARI KUMPASININ MERKEZİNDE O VAR

Dumanlı Tahşiye, Şike kumpaslarının yanı sıra, MİT TIR'larının durdurulmasına ait görüntülerin firari Can Dündar'a CHP'li Enis Berberoğlu aracılığıyla servis edilmesinde de başrolde bulunmasıyla biliniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17 Mayıs 2015 tarihinde Berberoğlu ile beraber FETÖ'nün medya organı Zaman Gazetesi'ni ziyaret etti. Bu görüşmede, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da yer alıyordu.