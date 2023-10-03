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  • Kamyon kasasında yüz binlerce sentetik ecza ele geçti: 1 tutuklama
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Kamyon kasasında yüz binlerce sentetik ecza ele geçti: 1 tutuklama

İzmir'de bir kamyonun kasasında 400 binin üzerinde sentetik ecza yakalandı. 1 kişi tutuklandı.

IHA3 Ekim 2023 Salı 17:29 - Güncelleme:
Kamyon kasasında yüz binlerce sentetik ecza ele geçti: 1 tutuklama
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen bir kamyonun kasasında 401 bin 260 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir kamyonu belirledi. Narkotik polisi tarafından Kemalpaşa ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında yapılan aramada, 401 bin 260 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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