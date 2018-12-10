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Şırnak'ta kamyon uçurumdan yuvarlandı, 1 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde seyir halindeki bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan sürücü yaralı olarak çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
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Kaza, Uludere ilçesine bağlı Habur 2 köyü mevkisindeki Komato bölgesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Beytüşşebap’tan Şırnak merkeze gitmekte olan 06 BS 6686 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile uçuruma yuvarlandı.
 
Yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak Habur Çayı'na düşen araç içindeki sürücü yaralandı. Parçalanarak kullanılmaz hale gelen kamyon sürücüsü şans eseri kazadan hafif yaralarla kurtuldu. Kazayı gören Abdulhafız Ecer isimli vatandaş kardeşi ile birlikte sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Ecer, "Şırnak’tan geliyorduk bir aracın kaza yaptığını gördük olay yerinde durduk ben ve kardeşim sürücüyü hurdaya dönmüş aracın içinden çıkardık. Bilinci yerindeydi.
 
Sürücünün durumu kötüleşir diye aracımızla Habur 2 köyüne getirdik ve 112 acil servise haber verdik. Bölgeye gelen ambulans ile yaralı hastaneye kaldırıldı" dedi. 
 

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