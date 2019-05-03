Kamyon yaşlı adamı altına aldı! Ölüm anı saniye saniye görüntülendi
Kocaeli’nin Derince ilçesinde yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
Kaza, dün Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Canay’a (64), Y.K. idaresindeki 41 R 9406 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Canay, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Canay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar Canay'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Y.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
YAŞLI ADAMIN KAMYONUN ALTINDA KALDIĞI O ANLAR KAMERADA
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda hafriyat kamyonunun yaşlı adama çarptığı görülüyor. Kamyonun altında kalan yaşlı adam metrelerce sürükleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.