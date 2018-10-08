Kamyon yüksek gerilime temas edince pamuklar kül oldu
Şanlıurfa'da, bir kamyonun kasasındaki pamuk balyaları, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu küle döndü.
- DHA
Olay, sabah saatlerinde, Gümüş Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 SD 954 plakalı pamuk yüklü kamyon, yüksek gerilim hattına temas etti. Bunun üzerine kamyonda yangın çıkınca sürücü, yol kenarına park edip, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Kamyonun kasasında bulunan tonlarca pamuk ise yangında küle döndü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.