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Kamyonet ile otomobil çarpıştı üç kişi yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

IHA07 Mayıs 2020 Perşembe 16:43 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 16:43
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Kaza, Türkeli-Güzelkent karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özgür Yaşar (38) idaresindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Ferdettin Kayacan idaresindeki 34 RR 4910 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ferdettin Kayacan (53), Rasim Cankur (38) ile kamyonet sürücüsü Özgür Yaşar (38) olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza sonrası bir süre ulaşıma kapanan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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