Kamyonet karşı yola geçerek devrildi, bir kişi öldü üç kişi ise yaralı

IHA 09 Mayıs 2020 Cumartesi 12:29 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 12:29

Kaza bugün saat 04.30 sıralarında Sorgun’a bağlı Caferli köyü yakınlarında meydana geldi. Sorgun istikametinden Sivas yönüne giden Sercan Ateş idaresindeki 38 ACD 343 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı yönüne geçerek devrildi. Kazada sürücü Sercan Ateş ve aynı kamyonet içerisinde bulunan Naim Aydın (39), Sadullah Gürdemir (31) yaralanırken, 53 yaşındaki Mehmet Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ambulansı tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mehmet Coşkun ise hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan şahısların Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiyesindeki çalıştıkları öğrenildi.