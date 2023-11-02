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Kamyonet kasasında bulundu! Tam 21 kilogram

Şehir dışından İzmir'e gelen bir kamyonetin kasasında polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 21 kilo 550 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

IHA2 Kasım 2023 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
Kamyonet kasasında bulundu! Tam 21 kilogram
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İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin edinilmesi üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen kamyonet, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Kamyonetin kasasında narkotik köpeği ile yapıla aramada, plastik kasaların arasına saklanmış bir valiz bulundu. Açılan valizden 21 kilo 550 gram skunk esrar maddesi ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Izmir skunk esrar
  • 2155 kg ele geçirildi
  • şüpheli tutuklandı

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