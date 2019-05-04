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Kamyonet kasasından 55 kaçak göçmen çıktı

Erzurum'un Oltu ilçesinde sürücüsü `dur´ ihtarına uymayan, jandarmanın takibiyle durdurulan kamyonetin kasasından 55 kaçak çıktı.

  • DHA
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Oltu Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Erzurum- Artvin karayolunun ilçe çıkışında yol uygulaması yaparken, 61 SB 327 plakalı kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Ancak kamyonet sürücüsü Murat Ayaydın, yoluna devam etti. Polisler, kaçan aracın plakasını jandarmaya bildirdi. Yolboyu Jandarma Karakolu Komutanlığı ekiplerinin takibe aldığı kamyonet, yaklaşık 12 kilometre sonra Dutlu köyü yakınlarında durduruldu. Aracın kasasını kontrol eden ekipler, balık istifi bindirilen kaçaklar karşılaştı. Farklı ülke vatandaşı 55 kaçak, aşağı indirildi. Kaçaklara, jandarma tarafından su verildi. 
 
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Erzurum'daki Göç İdaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Murat Ayaydın ve yanındaki Fırat Ayaydın ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine kondu. 
 

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