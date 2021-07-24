Kamyonet tarlaya devrildi, bir kişi hayatını kaybetti

DHA 24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:45 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:45

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Buldan-Sarıgöl karayolu, Dindarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sarıgöl'den kırsal Dindarlı Mahallesi'ndeki üzüm bağına giden Alime Çetin (52) yönetimindeki 45 H 7006 plakalı kamyonet, virajda 5 metre yükseklikten tarlaya yuvarlandı. Kazada, Alime Çetin yaşamın ıyitirdi, eşi Ali Çetin ise yaralandı.

Bölgedeki tütün işçilerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali Çetin ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Alime Çetin'in cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.