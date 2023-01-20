Kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 öğrenci yaralandı

Kaza, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle, Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. Karne almak için okula gelen baba H.C'nin kullandığı motosiklet ile karnesini alan öğrenci velisi V. B.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan öğrenci T.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan öğrenci T. G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.