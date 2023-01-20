İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2023 Cuma / 28 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8117
  • EURO
    20,3485
  • ALTIN
    1165.71
  • BIST100
    5476.05
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 öğrenci yaralandı
Güncel

Kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 öğrenci yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde çocuklarının karnesini almak için gittikleri okul önünde kamyonet ile motosikletin çarpışması onucu 1 öğrenci yaralandı.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 15:01 - Güncelleme:
Kamyonet ve motosikletin çarpıştığı kazada 1 öğrenci yaralandı
ABONE OL

Kaza, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle, Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. Karne almak için okula gelen baba H.C'nin kullandığı motosiklet ile karnesini alan öğrenci velisi V. B.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan öğrenci T.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan öğrenci T. G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.