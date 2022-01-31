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Kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede öldü.

IHA31 Ocak 2022 Pazartesi 16:45 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:45
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Kaza, Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yalıkavak - Torba yolunda seyreden Ömer G. idaresindeki kamyonet, Gölköy'de U dönüşü yaptı. O esnada aynı istikamete seyreden Fatih Kandak idaresindeki motosiklet, kamyonete çarptı.

Kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı yol üzerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Fatih Kandak'ın bir şirkette satın alma müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Cenazesi, yarın Milas'ta toprağa verilecek.

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