Kamyonetin gizli bölmesinden 115 kilo esrar çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Sarıçam ilçesi D-400 karayolu üzerinde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurmak istedi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Polis ekiplerinin kamyonette dedektör köpekle yaptığı aramada, kamyonet kasasının altına şasenin iki bölüme ayrılarak sonradan oluşturulduğu belirlenen ve ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmede 48 paket içerisinde toplam 115 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Kamyonetin Diyarbakır’dan geldiği belirlenirken, kamyonet sürücüsü H.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli H.Y. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüpheli hakkında yakalandıktan 2 gün sonra ‘jet hızıyla’ iddianame hazırladı. Şüphelinin ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan cezalandırılması istenen iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.